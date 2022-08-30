Многоквартирный дом на переулке Целинном в Томске будет заселен осенью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенью в десятиэтажный дом на переулке Целинном, 29 в Томске смогут заселиться 200 семей, строительство дома завершилось, сообщает пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что это первый в регионе многоквартирник, который построен по госзаказу для расселения томичей, живущих в аварийных домах.

В доме готова внутренняя отделка, застеклены балконы, работают лифты, во дворе — детская площадка и рядом автопарковка.

Заселение дома произойдет осенью, туда переедут томичи, которые ранее жили в аварийных квартирах в разных частях города.

Напомним, дом на переулке Целинном предназначен для томичей, расселенных из аварийного жилья. Крайним сроком сдачи дома стояла дата 1 августа 2022 года, однако дом к этому сроку готов не был. О ситуации ранее также сообщал спикер гордумы Чингис Акатаев.