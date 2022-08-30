Жители Томска в 2023 году будут отдыхать 26 дней

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Правительство России утвердило график переноса выходных дней в 2023 году. Документ с подписью Председателя Правительства Михаила Мишустина опубликован на официальном сайте Правительства.

Следующей зимой новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Так как 1 и 8 января приходятся на воскресенье, эти выходные дни были перенесены на 24 февраля и 8 мая.

«Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября», — уточняется в сообщении.

Таким образом, количество нерабочих дней в 2023 году дойдет до 26.