Владимир Мазур выступил за изменение стандартов качества жизни в Томске

Фото: администрация Томской области

Сегодня, 30 августа, врио губернатора Томской области Владимир Мазур, представляя идеологию обновленной программы развития области на собрании регионального парламента, отметил, что особое внимание в ней должно быть уделено Томску, сообщает пресс-служба областной администрации.

По словам Владимира Мазура, столице региона нужны другие стандарты качества благоустройства, транспорта, мест для отдыха и занятий спортом. Томск не может дальше жить в стагнации и запустении. Безвластие и забвение города должны смениться его интенсивным развитием. Томичи должны чувствовать внимание и деятельную поддержку власти.

В числе приоритетных задач в этой сфере врио томского губернатора назвал прозрачную градостроительную политику, комплексное развитие территорий, расселение аварийного жилья, защиту интересов обманутых дольщиков, сохранение исторического облика, развитие набережных Томи и Ушайки.

«Человеку хорошо там, где созданы комфортные условия для жизни. Из комфортного города не будут уезжать люди. Конечно, университетский Томск создавался как город, готовящий кадры для всей страны. Но нам нужно удерживать лучших выпускников. Для этого необходима удобная и современная среда для комфортной и интересной жизни. А это креативные общественные пространства, развитие событийного туризма, создание доступной инфраструктуры для занятий спортом», – отметил Владимир Мазур.