Ростехнадзор: автокран на Коммунальном мосту в Томске упал из-за железобетонной плиты

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Специалисты Ростехнадзора выяснили причину падения автокрана на Коммунальном мосту в Томске. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Напомним, что в Томске 25 июля с Коммунального моста упал автокран. Тогда также сообщалось, что правоохранительные органы проверяют все обстоятельства.

В Ростехнадзоре рассказали, что основными причинам стал подъем железобетонной плиты, масса которой превысила грузоподъемность автокрана крана почти на 25%; эксплуатация автомобильного крана в неработоспособном состоянии, с неисправными приборами безопасности, без проведения экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования.

«По результатам расследования аварии в целях недопущения подобных ситуаций комиссией разработаны мероприятия, исполнение которых взято на контроль Управлением», – говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что у подрядчика отсутствовал проект производства работ на выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ, а организацию и осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений назвали неудовлетворительной.

Добавляется, что по факту выявленных нарушений требований промышленной безопасности, повлекших аварию, компанию «ПИК» привлекут к административной ответственности.