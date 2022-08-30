Томские школьники и студенты смогут в два раза дешевле ездить в городском электротранспорте. Фото: Ксения Высотина

Стоимость проездного билета для томских школьников и студентов снизилась в два раза — с 800 до 400 рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что купить проездные по новой стоимости можно уже сейчас, они поступили в продажу. Это можно сделать у кондукторов городского электротранспорта или в кассе Трамвайно-троллейбусного управления.

В 2021 году ТТУ продало более 1 100 единых проездных для учащихся. В зависимости от месяца в Томске реализуется от 20 до 170 проездных, больше всего их покупают в сентябре.