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Общество30 августа 2022 7:10

Пьяный северчанин попал в ДТП на угнанном у отца автомобиле

Мужчину приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима
Екатерина Горникова
Пьяный северчанин попал в ДТП на угнанном у отца автомобиле.

Пьяный северчанин попал в ДТП на угнанном у отца автомобиле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северский городской суд признал 35-летнего северчанина виновным в угоне автомобиля, принадлежавшего отцу, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2022 года мужчина в свой день рождения, чтобы отметить праздник, вместе с отцом приехал на его автомобиле на платную стоянку. Спиртные напитки и закуски они разместили в багажнике. Через некоторое время отец попросил сына завести двигатель для подзарядки. Нетрезвый сын решил покататься на автомобиле и выехал со стоянки с открытым багажником. На объездной дороге при обгоне он попал в ДТП, после чего мужчину задержали сотрудники ДПС.

Суд признал северчанина виновным в угоне автомобиля. Так как мужчина уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и имел непогашенную судимость, его приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.