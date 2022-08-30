ФК "Томь" планирует выступить во Второй лиге сезона-2023/24

Фото: "ФК Томь".

Томская футбольная команда "Томь" намерена выступать во Второй лиге сезона-2023/24. Возможный состав команды будет формироваться из игроков ЛФЛ и воспитанников академии клуба, сообщил изданию "МК в Томске" пресс-атташе клуба Сергей Симонов.

Напомним, что РФС отклонил апелляцию томского футбольного клуба «Томь» о выдаче лицензии на участие в новом сезоне ФНЛ.

Сергей Симонов рассказал журналистам, что в случае закрытия всех долгов клуба, команда в новом составе подаст заявку на участие во Второй лиге. Пресс-атташе также отметил, что новый состав команды, который в случае полного закрытия долгов представит томичей во Второй лиге, будет комплектоваться из игроков ЛФЛ и воспитанников академии клуба.

"Если будет создана команда Второй лиги, то она будет базироваться на своих воспитанниках, это менее затратно и соответствует позиции губернатора", — заявил Симонов.