По следам Петра Макушина: идем искать шестую арт-заплатку

Фото: "Первый музей Славянской мифологии".

В последний день лета снова отправляемся на поиски заплатки по специальному маршруту. Очередной арт-объект команда любителей томской истории ищет сегодня, 31 августа. Томичи, которые, по традиции, первыми придут на загаданное место, получат заслуженные призы.

Итак, подсказка: то, что изображено на арт-объекте напоминает атрибут Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба, без которого его сложно представить, так как именно эта его часть помогала исполнять любые желания. Не обошлось на изображении и без просвещения, на заплатке изображено то, что продвигал в народ Петр Макушин. Расположен арт-объект рядом с отделением лечебного учреждения на улице, названной в честь женщины, которую называют настоящей валькирией революции. При жизни она сократила свое имя, слегка перекроила фамилию и лично знала Ленина, Плеханова, Жана Жореса и Августа Бабеля.

Обращаем внимание, что мы увеличиваем количество главных призов! Сегодня их получат пять томичей, которые первыми придут на загаданное место. Подарки предоставляют пиццерия «Пицца-Синица», компания «Эскимос», студия косметологии Beauty Technology, студия растяжки Lady Stretch и компания эко бытовой химии «Чистая польза». Новых участников проекта поощрит «Томскэнергосбыт».

И у нас еще одно изменение – подсказки теперь можно услышать в эфире радио Европа Плюс с 17:00 до 18:00 в прямом эфире шоу «Плейбокс».

Первую арт-заплатку «Фонарь» томичи нашли 27 июля. На поиски второй — «Два брата» горожане в компании с друзьями и семьями отправились 3 августа и успешно нашли ее рядом с отелем «Тоян». Третью арт-заплатку «Чаепитие» рассекретили 10 августа. Четвертый объект «Свет» томичи открыли для себя 17 августа. Пятую заплатку любители томской истории обнаружили 24 августа.

И не забываем, что на загаданный арт-объект недостаточно прийти первым, нужно еще быть зарегистрированным в личном кабинете на сайте АО «Томскэнергосбыт» или в мобильном приложении «Мой Томскэнергосбыт» и показать лицевой счет по электроэнергии организаторам проекта при помощи смартфона. Если у вас нет приложения, то вы еще успеете в нем зарегистрироваться. Как это сделать, читайте здесь.