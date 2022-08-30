В Северске хозяева отравленных собак заказали экспертизу

В Томской области в Северске хозяева собак, которых отравили догхантеры, заказали экспертизу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в Северске хозяева животных, которых отравили догхантеры, заказали экспертизу. С результатами анализов они направятся в прокуратуру, сообщила журналисту "КП-Томск" хозяйка погибшей собаки.

Напомним, что в Северске врачи ветеринарных клиник обратили свое внимание на то, что в городе участились случаи отравления собак. Вот уже как несколько дней к ним поступают домашние животные с серьезным отравлением.

"Сегодня судебно-медицинская эксперта забрала на исследование лабрадора, погибшего вчера ночью. Также анализы нашей собаки будут готовы в течение трех рабочих дней, пока ждем результатов", - рассказала хозяйка собаки.

Девушка также добавила, что уже написала заявление в полицию, а позже, после полученных результатов, направится в прокуратуру.

Ранее "КП-Томск" рассказывала историю Натальи, которая потеряла своего любимца. Также журналист побеседовал с директором ветеринарной клиники. Тогда сообщалось, что в Северске погибло уже шесть домашних собак.