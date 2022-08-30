Под Томском сгорела трансформаторная подстанция под напряжением. Фото: Ксения Высотина

В Томском районе в деревне Новостройка на улице Набережной 29 августа загорелась трансформаторная подстанция, сообщение об этом поступило в МЧС в 12:47.

По данным пресс-службы ведомства, внутри подстанции находились четыре трансформатора под напряжением 380 В. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши трансформаторной подстанции на площади квадратных метров.

В МЧС назвали предварительную причину возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек.