Под Томском сгорела трансформаторная подстанция под напряжением.
Фото: Ксения Высотина
В Томском районе в деревне Новостройка на улице Набережной 29 августа загорелась трансформаторная подстанция, сообщение об этом поступило в МЧС в 12:47.
По данным пресс-службы ведомства, внутри подстанции находились четыре трансформатора под напряжением 380 В. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши трансформаторной подстанции на площади квадратных метров.
В МЧС назвали предварительную причину возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек.