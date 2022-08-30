Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 4:40

В Кожевниковском районе Томской области в ДТП погиб водитель самодельного трицикла

Мужчина не справился с управлением транспортного средства
Екатерина Горникова
В Кожевниковском районе Томской области погиб водитель самодельного трицикла. Фото: УМВД России по Томской области.

В Кожевниковском районе Томской области погиб водитель самодельного трицикла. Фото: УМВД России по Томской области.

В селе Новопокровка Кожевниковского района Томской области 29 августа в 13:10 произошло ДТП с участием самодельного трицикла, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, 52-летний водитель не справился с управлением транспортного средства, трицикл съехал с дороги и перевернулся. Мужчина управлял транспортом без мотошлема и водительского удостоверения. Он погиб на месте ДТП.