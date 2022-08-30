В Томске жители микрорайона Западный своими силами ремонтируют дорогу

Фото: "Я из Томска"

Жители томского микрорайона Западный своими силами ремонтируют дорогу. По фотографиям, которые выставили томичи, видно, как дорогу размыло грязью.

"Вот так жители мкр. Западный своими силами и средствами ремонтируют дорогу. И это в 21 веке! Главе Томского района и главе Зоркальцевского поселения все равно, как ездят люди домой, как "скорая" и пожарная проедет", - пишет недовольный житель города.

В комментариях томичи предлагают жителям микрорайона обратиться в новую приемную губернатора и поделиться своей проблемой там.

"КП-Томск" также отправила запрос представителю районной администрации.

Напомним, что уже была похожая история, когда жители поселка Аникино в Томске несколько лет ждали, пока им отремонтируют дорогу, в итоге скинулись деньгами, починили сами и получили ответ от городской администрации, что при наличии финансирования дорогу отремонтируют.

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