Жители нескольких сел Томского района выступили против завода переработки отходов вблизи Кандинки

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.ФМ

В Томском районе жители нескольких сел выступили против завода переработки отходов вблизи деревни Кандинка. Петицию подписали почти 1 500 человек, сообщают томичи в социальных сетях.

Местные жители поселений отмечают, что они против строительства завода «Сибагро» по переработке отходов животноводство вблизи Кандинки. Свой протест селяне выразили в письме в адрес врио губернатора Томской области Владимира Мазура. В петиции отметились жители Калтая, Кафтанчиково, Кисловки, Черной Речки и Барабинки.

Одна из причин недовольства - «неизбежное распространение зловония». Также жители сел считают, что завод может нанести ущерб экологии Томского района и угрожать жизни и здоровью людей и животных. Помимо этого, селяне отмечают, что они не против самого строительство завода, их не устраивает выбранное место для стройки.

Добавим, что холдинг «Сибагро» планирует построить под Томском крупный завод по переработке отходов животноводства с предприятий Западной Сибири. Ранее холдинг хотел реализовать проект в Новосибирской области, но не получил одобрения властей региона. После этого начались переговоры о строительстве завода в Томской области вблизи деревни Кандинка.