Главой Колпашевского района Томской области стал Антон Агеев. Фото: телеграм-канал Антона Агеева.

В понедельник, 29 августа, депутаты Колпашевского района Томской области большинством голосов выбрали главу муниципалитета. Им стал 37-летний Антон Агеев, ранее исполняющий обязанности руководителя районной администрации, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что на пост главы района претендовали два человека: Антон Агеев и инспектор службы авиационной безопасности «Газпром авиа» Александр Колесников. На первом этапе в качестве кандидата также был зарегистрирован 40-летний заместитель директора предприятия жилищно-коммунальной сферы «Заря-Сервис» Вячеслав Сандаков.

«Большинством голосов депутатов на свой первый пятилетний срок главой Колпашевского района избран Антон Агеев», — сообщила председатель районной думы Ирина Токарева.

Напомним, предыдущий глава Колпашевского района Андрей Медных, ушел в отставку в мае 2022 года, он занимал эту должность с 2013 года.

Антон Агеев родился 20 февраля 1985 года в городе Колпашево Томской области. В 2004 году окончил Томский сельскохозяйственный техникум по направлению юриспруденции, в 2009-м — Российскую академию правосудия.

С 2009 замещал должность муниципальной службы ведущего специалиста-юриста администрации Каргасокского района, в 2012-м вернулся в родной город, где был назначен специалистом по юридическим вопросам администрации Колпашевского района. В 2013 году возглавил отдел муниципального заказа МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа», а через год перевелся на должность начальника отдела закупок колпашевской районной администрации.

С 2019-го работал первым заместителем главы Колпашевского района, после отставки Андрея Медных в мае 2022-го исполнял обязанности главы муниципалитета.

Финалист конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области» 2019 года в номинации «Организационное, кадровое, правовое, информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления».