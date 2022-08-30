Жителя Томской области задержали с незаконным лесом. Фото: УМВД России по Томской области.

Полиция задержала в районе Корниловского лесничества 45-летнего местного жителя, который управлял трактором, груженым древесиной, сообщается на сайте ведомства.

Во время досмотра телеги полицейские изъяли части осин и берез, на которые у водителя трактора не было соответствующих документов.

По предварительным данным, мужчина, находясь на территории урочища «Наумовское» Корниловского лесничества, Егоровского участкового лесничества, незаконно срубил 20 берез и две осины общим объемом 17 кубометров. Сумма ущерба, причиненная облдепартаменту лесного хозяйства, составила более 72 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело «Незаконная рубка лесных насаждений».