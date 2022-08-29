Жительница Томской области укусила инспектора ДПС

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Кировского района Томска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы областного центра, — сообщает сайт Томской областной прокуратуры. Жительницу Томской области обвиняют в преступлении по статье 318 ч.1 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, инцидент произошел в июле 2022 года. По вине водителя в нетрезвом состоянии произошло дорожно-транспортное происшествие. Пока приехавший сотрудник полиции составлял протокол об административном правонарушении, супруга водителя, тоже находившаяся в нетрезвом состоянии, пыталась помешать ДПСнику. В итоге женщина укусила сотрудника за руку, отчего у него появились ссадины и пошла кровь.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска. Статья, по которой проходит обвиняемая, предусматривает до 5 лет лишения свободы.