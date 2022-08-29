В избирательную комиссию Томской области поступило две жалобы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В избирательную комиссию Томской области поступили две жалобы во время текущей избирательной кампании, — сообщает ТАСС. «На заседании избирательной комиссии рассмотрено две жалобы, всем отказали», — приводит информационное агентство комментарий пресс-службы избирательной комиссии.

Первую жалобу подала кандидат в депутаты совета Побединского Шегарского района — женщина посчитала, что указание в заявлении о согласии баллотироваться сведений о погашенных судимостях незаконно. Также она считает, что избирком Шегарского района нарушает законодательство, распространяя сведения о ее судимостях. Избирательная комиссия Томской области не нашла действия районного избиркома незаконными, поэтому жалобу не удовлетворила.

Вторую жалобу подали коллективно шесть бывших кандидатов в Томскую областную Думу, которые не прошли в текущий созыв. Они требовали пересмотреть результаты выборов в облдуму из-за истекающего срока хранения бюллетеней и привлечь к ответственности нарушителей. Кроме того, по мнению заявителей, между кандидатами несправедливо распределяется эфирное время. Жалоба также осталась без удовлетворения, потому что повторный подсчет голосов может проводиться до определения результатов избирательной кампании. Нарушения в распределении эфирного времени избирком не обнаружил.