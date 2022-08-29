В Томской области мужчина угрожал убийством односельчанину

За угрозы убить молодой человек проведет 8 месяцев в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой суд судебного участка Чаинского района Томской области признал 24-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, — сообщает прокуратура Томской области. Подсудимый обвиняется по статье 119 ч.1 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

В апреле 2022 житель Чаинского района гостил у своего односельчанина. Они выпивали спиртные напитки, после чего между сельчанами завязалась ссора — гость вышел в магазин за табачными изделиями, а хозяин его не дождался. Подсудимый, находясь в агрессивном состоянии, избил потерпевшего, при этом высказывал угрозы убийством.

Преступление подсудимый совершает не впервые, поэтому гособвинитель настаивал на изоляции жителя Томской области. В итоге суд приговорил подсудимого к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "КП-Томск" писала о поимке сбежавшего из колонии-поселения заключенного — он оказался в Новосибирской области. Также в Томске разыскивают мужчину, который пытался ограбить магазин при помощи кирпича.