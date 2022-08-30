В Томске синоптики прогнозируют дожди и грозы 30 августа. Фото: Ксения Высотина

В Томске 30 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу, сообщается на сайте областного гидрометцентра.

Во вторник в Томске ожидается юго-западный ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +21…+23 градуса.

В Томской области 30 августа синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +21…+26, местами +15…+20 градусов.