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Общество30 августа 2022 2:12

В Томске синоптики прогнозируют дожди и грозы 30 августа

Столбик термометра поднимется до +23 градусов
Екатерина Горникова
В Томске синоптики прогнозируют дожди и грозы 30 августа.

В Томске синоптики прогнозируют дожди и грозы 30 августа.

Фото: Ксения Высотина

В Томске 30 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу, сообщается на сайте областного гидрометцентра.

Во вторник в Томске ожидается юго-западный ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +21…+23 градуса.

В Томской области 30 августа синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +21…+26, местами +15…+20 градусов.