Томские хакеры из SiBears помогут ТГУ отработать защиту от кибератак. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томском государственном университете запустили IT-полигон для отработки технологий и инструментов защиты информационных данных, сообщает официальный сайт ТГУ.

При помощи специализированного софта на полигоне можно имитировать наиболее значимые блоки IT-инфраструктуры ТГУ и атаки на них. Наработав достаточный опыт, участники испытаний смогут поделиться им с партнерами ТГУ по Большому университету.

Первыми к работе на полигоне приступят студенты-айтишники из команды ТГУ SiBears — неоднократного призера соревнований хакеров и абсолютного победителя международного турнира iCTF 2018, который проводил Калифорнийский университет в Санта-Барбаре.

«Сейчас ребята готовятся к финалу престижного конкурса по кибербезопасности VolgaCTF 2022, который пройдет 12-16 сентября в Самаре. После этого они смогут приступить к работе на полигоне. При необходимости их будут консультировать специалисты компаний-партнеров ТГУ», , — говорит Александр Замятин, директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ.

Разработка инструментов защиты информационных данных и их внедрение реализуется в ТГУ в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». К тестовым работам могут присоединиться все желающие из числа студентов университета — достаточно обратиться в группу «ВКонтакте» команды SiBears или на электронную почту ИПМКН csi@mail.tsu.ru.