В Томске 30 августа отключат от электричества несколько улиц

Фото: архив КП

В Томске во вторник, 30 августа, отключат от электричества несколько улиц. "Горсети" будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.

В "Горсети" сообщили, что света не будет с 9.00 до 16.30 по улице пер. Радищева 32, пер. Чехова 3,4-6, Севастопольская ул 38-50,41-47,51-55,54, ул. Подгорная Большая 111,115-127,117-а,119-а,127-а,131-139, ул. Севастопольская 32-36, Анжерский пер 14-16,19-21,22а,24, Большая Подгорная ул 139/1,141, Грибоедова ул 23-29,24-30,33-35,34-36, Омский пер 20-22,21, пер. Зырянский 12-16,13, пер. Некрасова 3,4, пер. Омский 19.

С 9.00 до 17.00: ул. Садовая 1-а,2-16,2-а,3-17, ул.Садовая 1,5а,8А, Аникино СТ ""Дружба"" 7,8,13,14,17-19,22-24,28,32,б/н,уч.6,уч.9,уч.10,уч. 15,уч.16,уч.18, уч.20,уч.21,уч.26,уч.27,уч.35, Аникино СТ ""Кедр-1"" ,11,уч.48, Аникино СТ ""Кедр-2"" 18,27,45,д.12 рядом,уч. 7,уч.15,уч.21,уч.23,уч.25,уч.26,уч.35, уч.60 Аникино СТ ""Медик-2"" 3,7,уч.8,уч.10,уч.11,уч.15,уч.16,уч.17,уч 14, Аникинский 4-й тупик 7,13-17, пер. Аникинский 2-й 20.