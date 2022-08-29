В селе Томской области пожарные спасли мужчину из горящего дома. Фото: Ксения Высотина

В жилом кирпичном доме в селе Кривошеино к северо-западу от Томска 28 августа произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4 часа 53 минуты по местному времени. Очаг возгорания был ликвидирован в 7:30. Общая площадь пожара составила 188 квадратных метров. Уточняется, что в результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши дома и обрешетка крыши всех надворных построек, обгорели стены внутри и снаружи надворных построек. Причина возгорания устанавливается.

От огня пострадал 53-летний хозяин дома, которого спасли пожарные. С ожогами второй степени на голове, спине, шее и конечностях пострадавшего доставили в Кривошеинскую районную больницу.