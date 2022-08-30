Банк Уралсиб в Томске и Агентство недвижимости «АЖ GROUP» провели «День открытых дверей». Фото: Банк Уралсиб.

25 августа 2022 года Банк Уралсиб и Агентство недвижимости «АЖ GROUP» провели день открытых дверей для жителей г. Томска в офисе агентства.

На встрече все желающие могли получить консультации специалистов банка о различных программах кредитования, условиях предоставления ипотечных кредитов, размерах первоначального взноса и прочих деталях сделок. Также гости узнали о полезных цифровых сервисах, которые банк активно развивает в ипотечном кредитовании, в числе которых - сервис электронной регистрации закладных.

Сотрудники агентства недвижимости представили участникам встречи различные варианты жилья, посетители имели возможность сразу подать заявку на ипотечный кредит. Риэлторам сотрудники Банка Уралсиб представили презентацию, посвященную кредитованию находящихся в залоге квартир.

«Встреча с потенциальными клиентами и риелторами была полезна и актуальна. В июле Банк Уралсиб cнизил ставки по ипотечным кредитам и внес изменения в условия кредитования. Об этом мы рассказали нашим партнерам и посетителям, представив программы ипотечного кредитования и сервисы Банка Урасиб»,- отметила территориальный директор Томской территориальной дирекции Макрорегион Урало-Сибирский ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Марина Башкеева.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2022 года насчитывает 219 точек продаж, 1440 банкоматов и 304 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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