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Здоровье29 августа 2022 9:01

За сутки в Томской области выявлено 329 случаев коронавируса

Госпитализированы 19 пациентов
Кирилл Гостев
За сутки в Томской области выявлено 329 случаев коронавируса.

За сутки в Томской области выявлено 329 случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Томской области выявлено 329 случаев заболевания коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Из них 19 человек госпитализировано, ещё 47 пациентов выздоровели. В общей сложности за период пандемии в регионе коронавирус выявлен у 137 839 человек, из них выздоровели 133 352. Статистика по Северску собирается ФМБА России и в общую не входит. По состоянию на 25 августа, в ЗАТО Северск подтверждено 29462 случая заболевания.