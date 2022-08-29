За сутки в Томской области выявлено 329 случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Томской области выявлено 329 случаев заболевания коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Из них 19 человек госпитализировано, ещё 47 пациентов выздоровели. В общей сложности за период пандемии в регионе коронавирус выявлен у 137 839 человек, из них выздоровели 133 352. Статистика по Северску собирается ФМБА России и в общую не входит. По состоянию на 25 августа, в ЗАТО Северск подтверждено 29462 случая заболевания.