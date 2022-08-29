Выпавший томич из окна высотки находится в удовлетворительном состоянии

В Томске рабочий, который выпал с 22 этажа, находится в удовлетворительном состоянии. Фото: Ксения Высотина

В Томске рабочий, который выпал с 22 этажа, находится в удовлетворительном состоянии. Пострадавший переведен из реанимации в травматологическое отделение, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на представителя облздрава.

Напомним, что рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа строящегося дома. Инцидент произошел 15 августа, около 14:30 часов в строящемся многоквартирном жилом доме по пр. Комсомольский, 48.

«Пострадавший переведен из реанимации в травматологическое отделение, находится в удовлетворительном состоянии», – сообщили в облздраве.