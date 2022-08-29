Две с половиной тысячи пар поженились в Томской области в летние месяцы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент ЗАГС Томской области сообщил, что за период с июня по август в регионе поженились 2566 пар. В общей сложности с января по август 2022 года процедуру регистрации брака прошли 4391 пар.

Самым популярным месяцем для заключения брака стал июль — 967 пар.

Наиболее часто браки заключаются в демографической группе от 25 до 34 лет — на нее приходится около половины всех молодоженов.

Для сравнения, год назад ЗАГС сообщил о регистрации лишь 2581 пары за период с января по июль. Увеличение количества браков по сравнению с предыдущим годом среди прочего может быть связано со снятием антиковидных ограничений.