Томичи начали приходить со своими обращениями в приемную губернатора

Томичи активно обращаются в преумную губернатора Томкой области. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томичи активно обращаются в преумную губернатора Томкой области. Сегодня, 29 августа, глава региона Владимир Мазур лично пообщался с несколькими людьми, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Сегодня, 29 августа, исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур провел первый прием граждан по личным вопросам в новой Открытой приемной губернатора. Приемную на первом этаже обладминистрации глава региона открыл неделю назад, специалисты уже здесь активно работают", - говорится в сообщении.

В областной администрации рассказали, что к врио губернатора поступили обращения от жителей аварийного дома по адресу ул. Розы Люксембург, 88. Горожане просят расселить их из опасного строения. Помимо этого, Мазура попросили решить проблемы детей-инвалидов, помочь провести гаражную амнистию в поселке Молодежном, построить детскую площадку в деревне Кандинка.

Также в приемную обратился инженер из ТПУ. Он попросил о поддержке новой, не имеющей аналогов в России и в мире, разработки. Инженер рассказал, что ученые университета работают над тренажером StepForward, который помогает выработать шагательный рефлекс у детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Методика работы устройства основана на принципе экзоскелета, и в данный момент разработчики собирают первую партию.

Помимо этого, к Мазуру пришли и жители Академического округа № 9. Врио губернатора рассмотрел их коллективное обращение о ремонте дороги по улице Льва Толстого. Его подписали около 900 человек. Глава региона в ходе приема позвонил исполняющему обязанности мэра Томска Михаилу Ратнеру и поручил ему оперативно ликвидировать коммунальные раскопки на участке улицы от проспекта Фрунзе до Сибирской, после чего отремонтировать и дорогу.