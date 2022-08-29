Студентам Томска рассказали о правилах заселения в общежития

Томские вузы рассказали о правилах заселения в общежитие. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томские вузы рассказали о правилах заселения в общежитие. Университеты опубликовали на своих сайтах перечень документов и справок, которые необходимы студентам, сообщает издание "МК в Томске".

В основном все высшие учебные заведения требуют от студентов справки о флюорографическом обследовании и отсутствии педикулеза и чесотки с пометкой о флюорографии, оригинал и копии паспорта и миграционной карты (для иностранных студентов), а также фотографии формата 3x4.

Иностранным абитуриентам, которые планируют поступать в ТГАСУ, понадобится сдать тест на определение коронавируса и предоставить вузу свой ПЦР-тест. Похожие правила и в ТУСУРе. В радиотехническом вузе требуют целую справку о прививках студента.

Добавим, что все перечисленные документы предоставляются комендантам общежитий, после чего заключается договор найма жилого помещения с ежемесячной оплатой любым способом, удобным студенту.

Помимо необходимых справок и документов, студенту нужно взять с собой в вуз полотенце, бытовую химию, домашнюю одежду, посуду и аптечку.