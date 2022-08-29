Врио губернатора Томской области договорился с белорусским министром о совместных проектах. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Сегодня, 29 августа, врио губернатора Томской области Владимир Мазур и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык, прибывший с рабочим визитом в регион, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте областной администрации.

Напомним, глава региона в июне участвовал в IX форуме регионов России и Беларуси в Гродно, где познакомился с работой ряда предприятий, и вместе с Андреем Худыком провел в Минске заседание рабочей группы по сотрудничеству региона и республики.

На встрече в региональной администрации Владимир Мазур отметил, что отношения региона с республикой развиваются высокими темпами и должны ускориться после визита белорусской делегации в Томскую область.

«В Беларуси живут исключительно порядочные и работящие люди. Отношения между нашими странами и народами всегда были не просто дружескими, а братскими. А значит, и потенциал у сотрудничества колоссальный. Мы тесно сотрудничаем в области науки, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса. Готовы развивать эти направления и открывать новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества», —подчеркнул врио губернатора Владимир Мазур на встрече с белорусским министром.

Отметим, что Беларусь является одним из главных внешнеторговых партнеров Томской области. За 2021 год товарооборот составил 18 миллионов долларов США, что на 45% больше показателей 2020-го. Беларусь стала седьмым экспортным рынком для региона. Томская область экспортировала товаров на 9,4 миллиона долларов США, увеличив уровень на четверть. Наибольшую долю в экспорте занимают электрические машины и оборудование, топливные товары, котлы, оборудование и механические устройства, медь и изделия из нее.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык на встрече с врио томского губернатора также выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество. Руководитель белорусской делегации отметил особую заинтересованность в продукции томского машиностроения и сферы переработки дикоросов. Также Андрей Худык предложил рассмотреть вопрос о выпуске продукции под брендом Союзного государства.