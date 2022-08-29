В Новосибирской области задержали беглеца из томской колонии-поселения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденного, сбежавшего с рабочего места на овощебазе в поселке Борики 12 августа, задержали сотрудники полиции в Новосибирской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области.

Напомним, мужчина пропал 12 августа, когда на овощебазе в поселке Борики Томского района его не обнаружили при проверке. Впоследствии городские паблики распространили ориентировку, согласно которой совершивший побег – 53-летний мужчина, в 2015 году осужденный сразу по нескольким статьям на 12-летний срок.

Со дня побега сотрудники УФСИН России по Томской области вместе с коллегами из Новосибирской области проводили оперативно-розыскные мероприятия и задержали беглеца 28 августа. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы». Суд может добавить мужчине до трех лет наказания к уже назначенному сроку.