Томич перевел мошенникам 850 тысяч рублей после звонка «сотрудника Центробанка». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделение полиции Кировского района обратился томич с сообщением о хищении денег, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков и сообщил об утечке «банковский данных». Далее звонок якобы переадресовали сотруднику Центробанка, который подтвердил информацию и убедил томича снять деньги и перевести их на безопасный счет. Мужчина снял 850 тысяч рублей и перевел их мошенникам.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».