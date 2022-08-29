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Общество29 августа 2022 5:38

Томич перевел мошенникам 850 тысяч рублей после звонка «сотрудника Центробанка»

Мужчине сообщили об «утечке» банковских данных
Екатерина Горникова
Томич перевел мошенникам 850 тысяч рублей после звонка «сотрудника Центробанка».

Томич перевел мошенникам 850 тысяч рублей после звонка «сотрудника Центробанка».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделение полиции Кировского района обратился томич с сообщением о хищении денег, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков и сообщил об утечке «банковский данных». Далее звонок якобы переадресовали сотруднику Центробанка, который подтвердил информацию и убедил томича снять деньги и перевести их на безопасный счет. Мужчина снял 850 тысяч рублей и перевел их мошенникам.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».