Депутат городской Думы Томска от КПРФ сложил полномочия. Фото: kprf.tomsk.ru.

Депутат седьмого созыва городской Думы г. Томска Роман Романов от КПРФ сложил свои полномочия в связи с переездом в другой регион. Народный избранник прекратит выполнять свои функции с 14 сентября, сообщил Романов на.своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с отъездом в другой регион России и невозможности исполнять полномочия депутата городской думы, я принял решение о снятии с себя депутатских полномочий. Поскольку я избран по партийному списку, уверен, партия найдет мне достойную замену», — отметил Романов.

Выборы в городскую Думу седьмого созыва прошли 13 сентября 2020 года. Роман Романов стал одним из двух кандидатов КПРФ, избранных по партийным спискам. Следующие выборы в Думу должны состояться в 2025 году.