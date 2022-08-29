В Шегарском районе Томской области выявили нарушения лесного законодательства. Фото: Татьяна Картавых/Сиб.фм.

Шегарский районный суд обязал арендаторов лестных участков в Шегарском лесничестве провести работы по лесовосстановлению, сообщается на сайте областной прокуратуры. Согласно п. I.6 а Правил лесовосстановления, учрежденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 4 декабря 2020 года, обязанность проводить работы возлагается в том числе и на лиц, осуществляющих рубки лесных насаждений. По итогам проверки было установлено, что часть арендаторов нарушила свои обязанности, не высадив в установленные сроки саженцы на площади более 9 гектаров леса. Прокуратура района через суд принудила лесозаготовителей провести работы по лесовосстановлению. Выполнить требования суда необходимо в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.