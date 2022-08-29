В Томске не остановлен прием заявок на биометрические загранпаспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Томска смогут подать заявку на оформление заграничного паспорта нового образца, сообщили корреспонденту «КП-Томск» по горячей линии МФЦ региона.

Прием заявок ведется в управлении по вопросам миграции, расположенном на Комсомольском проспекте, 39/4 с 09:00 до 18:00 в будние дни, а также в многофункциональном центре по адресу ул. Фрунзе, 103д (остановка пр. Комсомольский) с 08:20 до 19:00 с понедельника по субботу.

На прошлой неделе консульский департамент МИД России заявил в Telegram-канале о прекращении выдачи паспортов нового поколения с 26 августа. Аналогичная информация появилась и на сайтах ряда зарубежных представительств. Ведомство связывает прекращение приема заявлений с необходимостью переформатировать электронные носители. Гражданам России, проживающим за границей, рекомендуется оформлять паспорт старого образца. Срок действия такого документа составляет пять лет вместо десяти у биометрического паспорта.