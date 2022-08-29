В Томске 3 сентября перекроют движение на улице Набережной реки Ушайки

В Томске в субботу, 3 сентября, перекроют движение на ул. Набережной реки Ушайки. Фото: Ксения Высотина

В Томске в субботу, 3 сентября, перекроют движение на ул. Набережной реки Ушайки. Перекрытие связано с торжественным открытием клиники им. Св. Луки, сообщает пресс-служба мэрии.

"В период с 18.00 3 сентября до 22.00 4 сентября будет перекрыт для движения по ул. Набережная реки Ушайки от пр. Ленина", - говорится в сообщении.

В администрации также рассказали, что посетителей торжественной линейки ждет концерт Томского Академического симфонического оркестра в честь открытия.