Северчанин несколько раз рассчитался билетами банка приколов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северский городской суд признал 32-летнего местного жителя виновным в мошенничестве, мужчина несколько раз рассчитался билетами банка приколов, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в марте 2022 года мужчина в цветочном магазине рассчитался за букет билетом банка приколов, продавец не заметила подмены и отдала покупку и сдачу 3900 рублей. На следующий день северчанин разменял еще один билет банка приколов, но уже в аптеке, где провизор также не заметила подмены и дала мужчине пять купюр по 1 тысяче рублей.

Через несколько часов северчанин попросил знакомого разменять 5000 в мастерской по изготовлению ключей. Мужчина не знал о подмене, а мастер раскрыл обман.

Суд признал северчанина виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 8 месяцев колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.