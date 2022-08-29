Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 2:29

Северчанин несколько раз рассчитался билетами банка приколов

За что проведет в колонии 3 года и 8 месяцев
Екатерина Горникова
Северчанин несколько раз рассчитался билетами банка приколов.

Северчанин несколько раз рассчитался билетами банка приколов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северский городской суд признал 32-летнего местного жителя виновным в мошенничестве, мужчина несколько раз рассчитался билетами банка приколов, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в марте 2022 года мужчина в цветочном магазине рассчитался за букет билетом банка приколов, продавец не заметила подмены и отдала покупку и сдачу 3900 рублей. На следующий день северчанин разменял еще один билет банка приколов, но уже в аптеке, где провизор также не заметила подмены и дала мужчине пять купюр по 1 тысяче рублей.

Через несколько часов северчанин попросил знакомого разменять 5000 в мастерской по изготовлению ключей. Мужчина не знал о подмене, а мастер раскрыл обман.

Суд признал северчанина виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 8 месяцев колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.