В Томске 29 августа потеплеет до +20 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске в понедельник синоптики прогнозируют температуру до +20 градусов, местами ожидается небольшой дождь, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Согласно данным сайта, в областном центре 29 августа будет ветер западный 4-9м/с, местами порывы до 15-17м/с. Температура днем +18…+20 градусов.

В Томской области будет облачно с прояснениями. днем кратковременные дожди, местами грозы, при грозах ливни, по юго-западу без существенных осадков. Ветер западный 4-9м/с, местами порывы до 15-18м/с. Температура днем +11…+16, местами +17…+22 градусов.