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Общество28 августа 2022 11:24

Томичи собирают деньги на восстановление асфальта во дворе дома на улице Герасименко

Горожане решили своими силами сделать ремонт
Екатерина Горникова
Томичи собирают деньги на восстановление асфальта во дворе дома на улице Герасименко. Фото: vk.com/tomsk123.

Томичи собирают деньги на восстановление асфальта во дворе дома на улице Герасименко. Фото: vk.com/tomsk123.

В томских пабликах появилась фотография объявления, согласно тексту которого, томичи, живущие в доме на улице Герасименко, 3/9 решили собрать деньги и отремонтировать придомовую территорию.

Горожане просят сбросить любую посильную сумму, и как только средства будут набраны, они залатают дорожное покрытие возле дома.

Напомним, жители томского поселка Аникино сами отремонтировали дорогу после многолетних обещаний властей.