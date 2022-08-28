Томичи собирают деньги на восстановление асфальта во дворе дома на улице Герасименко. Фото: vk.com/tomsk123.

В томских пабликах появилась фотография объявления, согласно тексту которого, томичи, живущие в доме на улице Герасименко, 3/9 решили собрать деньги и отремонтировать придомовую территорию.

Горожане просят сбросить любую посильную сумму, и как только средства будут набраны, они залатают дорожное покрытие возле дома.

Напомним, жители томского поселка Аникино сами отремонтировали дорогу после многолетних обещаний властей.