Три иномарки столкнулись на улице Сергея Лазо в Томске. Фото: УМВД России по Томской области.

В Томске на улице Сергея Лазо, 6а 28 августа в 15:25 столкнулись три иномарки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Произошло столкновение трех попутных транспортных средств: Mazda Demio, Mazda Family и Chevrolet Niva. Один из участников происшествия доставлен в медицинское учреждение для осмотра», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства аварии и просит томичей соблюдать правила дорожного движения.