В Томске собаке оторвало часть лапы после ДТП. Фото: Наталья Севостьянова.

В Томске вечером 26 августа собака попала в ДТП. Пострадавшее животное подобрала пенсионерка, у нее не было денег на лечение, и женщина отнесла собаку волонтерам, сообщает интернет-издание «АиФ-Томск» со ссылкой на приют «Дог Хаус».

Отмечается, что собаку доставили в клинику, где оказалось, что у Стрелки, так назвали пострадавшее животное, оторвана часть лапы, также, по результатам анализов, есть воспаление.

Пока непонятно, смогут ли ветеринары восстановить пострадавшую конечность, чтобы она могла полностью функционировать, есть большая вероятность, что лапу придется ампутировать, так как та начала уже гнить под бинтом.

Волонтеры «Дог Хауса» просят томичей помочь собрать деньги на лечение собаки.