В Томской области инспекторы ДПС оштрафовали почти 100 человек за неправильную парковку

В Томской области оштрафовали почти 100 человек за неправильную парковку. Фото: УМВД России по Томской области.

Инспекторы ДТП за неделю выявили 92 случая нарушения парковки в Томской области, сообщается на сайте регионального УМВД.

Отмечается, что в большинстве ситуаций водители припарковались в местах, предназначенных для остановки и парковки инвалидов, таковых было выявлено 69.

Водителям напоминают, что в течение 20 дней с момента выписки штрафа его можно оплатить в 50%, по истечении этого срока уплата осуществляется в полном размере.