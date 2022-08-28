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Общество28 августа 2022 10:19

В Томской области инспекторы ДПС оштрафовали почти 100 человек за неправильную парковку

Большинство нарушителей припарковались на местах для инвалидов
Екатерина Горникова
В Томской области оштрафовали почти 100 человек за неправильную парковку. Фото: УМВД России по Томской области.

В Томской области оштрафовали почти 100 человек за неправильную парковку. Фото: УМВД России по Томской области.

Инспекторы ДТП за неделю выявили 92 случая нарушения парковки в Томской области, сообщается на сайте регионального УМВД.

Отмечается, что в большинстве ситуаций водители припарковались в местах, предназначенных для остановки и парковки инвалидов, таковых было выявлено 69.

Водителям напоминают, что в течение 20 дней с момента выписки штрафа его можно оплатить в 50%, по истечении этого срока уплата осуществляется в полном размере.