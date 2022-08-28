Врио губернатора Томской области Владимир Мазур открыл ФАП после жалобы в прямом эфире

Жители деревни Халдеево Томского района пожаловались врио губернатора Томской области Владимиру Мазуру по поводу проблем с медицинской помощи, сообщает глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«За любой врачебной помощью людям приходилось ездить на большие расстояния. Чтобы исправить эту ситуацию, мы открыли в Халдеево ФАП. В нем есть всё необходимое для помощи людям», — говорится в сообщении.

Мазур также отметил, что в сельской местности нехватка фельдшерско-акушерских пунктов - это типовая проблема, которая имеет типовое решение. Врио губернатора также сообщил, что в 2022 году строятся 19 таких пунктов и амбулатория, все они должны быть открыты в текущем году.

Мазур пообещал, что в 2023 году строительство ФАПов продолжится, так как первичная медпомощь должна быть в шаговой доступности для каждого жителя региона.

Напомним, Владимир Мазур во время прямого эфира, который состоялся 8 августа, уволил главу томского облздрава Сергея Дмитриева.