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Общество28 августа 2022 9:22

Сезон клещей в Томской области продолжает идти на спад

За минувшую неделю в пункты серопрофилактики обратились 107 человек
Екатерина Горникова
Сезон клещей в Томской области продолжает идти на спад.

Сезон клещей в Томской области продолжает идти на спад.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области продолжает уменьшаться число жителей региона, пострадавших от присасывания клещей. Так, за прошедшую неделю в пункты серопрофилактики региона обратились 107 человек, из них 23 ребенка, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что чаще всего в медорганизации обращались томичи — 63 человека, из них 1 5 детей. Также частые обращения отмечаются в Колпашевском, Парабельском районах и г. Стрежевом.

Всего с начала сезона в пункты серопрофилактики по поводу присасывания клещей пришли 18700 человек, в том числе 3630 детей. Из обратившихся 2645 человек были привиты от клещевого энцефалита, в том числе 554 ребенка.

Что касается заболеваемости, то в 2022 году диагноз клещевой энцефалит медики поставили 29 жителям региона, Лаймой заразились 63 человека. Среди детей до 17 лет зарегистрировано десять случаев клещевого энцефалита и семь случаев Лаймы.