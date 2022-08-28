Сезон клещей в Томской области продолжает идти на спад. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области продолжает уменьшаться число жителей региона, пострадавших от присасывания клещей. Так, за прошедшую неделю в пункты серопрофилактики региона обратились 107 человек, из них 23 ребенка, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что чаще всего в медорганизации обращались томичи — 63 человека, из них 1 5 детей. Также частые обращения отмечаются в Колпашевском, Парабельском районах и г. Стрежевом.

Всего с начала сезона в пункты серопрофилактики по поводу присасывания клещей пришли 18700 человек, в том числе 3630 детей. Из обратившихся 2645 человек были привиты от клещевого энцефалита, в том числе 554 ребенка.

Что касается заболеваемости, то в 2022 году диагноз клещевой энцефалит медики поставили 29 жителям региона, Лаймой заразились 63 человека. Среди детей до 17 лет зарегистрировано десять случаев клещевого энцефалита и семь случаев Лаймы.