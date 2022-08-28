В Томске дома на 22 улицах останутся 29 августа без электричества

Дома на 22 улицах Томска останутся 29 августа без электричества.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В Томске в части домов, расположенных на 22 улицах, в понедельник, 29 августа, произойдет плановое отключение электроэнергии, сообщается на сайте «Горсетей».
С 09:00 до 12:00 света не будет по следующим адресам:
пер. Кузнецкий, 1, 1-а, 2-10, 7-11, 14, 17-21, 19-а;
пер. Механический, 3, 7, 8, 11-15, 19.
С 09:00 до 16:30 электроэнергию отключат:
ул. Киевская, 15-17;
ул. Лебедева, 37, 37а;
ул. Никитина, 26, 56;
пер. Орловский, 6;
ул. Залеская, 16, 20-22, 21-23, 26-34, 27, 31, 35-37;
ул. Контрастная, 5, 5-а, 5-б, уч. 5-в, уч. 5-г, уч. 5-д;
ул. Луговая, 2, 6, уч. 10;
ул. Снежная, 1-3, 4, 7, 10, 11, 14, 15-19, 18-22, уч. 5, уч. 9,уч. 12, уч. 13, уч. 16;
пер. Зырянский, 27-29, 30-32;
пер. Некрасова, 5, 10, 11, 15 стр. 1, 18-22, 19-25;
пер. Омский, 32-34;
пер. Радищева, 4-26, 5-7, 11-31, 30;
пер. Чехова, 11, 12-24, 15-25;
ул. Грибоедова, 3-5, 4-8, 13-15, 14-22, 19-21, уч. 17;
ул. Игарская, 1-б, 5-11, 6-12, 18-26, 19-27, 22 стр. 2;
ул. Большая Каштачная, 8, 157, 161.
С 09:00 до 17:00 отключение произойдет:
ул. Короленко, 2-8, 20;
ул. Богдана Хмельницкого, 40-е, 40/1;
ул. Энергетиков, 1-5, 7-а, 8-10, 11, 11-а;
Корнилово пер. Рыкуна, 1-а, 4.