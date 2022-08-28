В Томской области еще 331 человек заболел коронавирусом

В Томской области выявлен еще 331 случай заболевания коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области за прошедшие сутки медики зафиксировали еще 331 случая заболевания коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.

Выздоровели за сутки 52 человека, были госпитализированы 18 человек, о летальных случаях не сообщается.

В Томской области с начала пандемии выявлено 137 510 случаев заболевания Covid-19, выздоровели 133 305 пациентов, скончались — 885.

Напомним, врио губернатора Томской области Владимир Мазур пока не планирует вводить масочный режим в регионе.