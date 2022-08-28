Дом на переулке Целинном в Томске начнут заселять в сентябре

Фото: прокуратура Томской области.

Проблемный дом на переулке Целинном, который планировалось заселить еще в конце 2021 года, практически готов к сдаче и заезду жильцов, рассказал телеграм-каналу «Милый Томск» спикер гордумы Чингис Акатаев.

«Дом практически готов, и на следующей неделе «Облстройзаказчик» начнет его принимать, а затем передавать городу Томску для того, чтобы город Томск начал туда эти 200 семей заселять», — рассказал Акатаев.

По его словам, томичи ждут заселения, так как у ряда горожан дома уже были снесены, они вынуждены снимать квартиры или жить у родственников.

«ТДСК меня уверил, что в сентябре люди ключи от квартир получат», — отметил спикер гордумы.

Напомним, дом на переулке Целинном предназначен для томичей, расселенных из аварийного жилья. Крайним сроком сдачи дома стояла дата 1 августа 2022 года, однако дом к этому сроку готов не был.