В Томском районе сгорел недостроенный дом

В Томском районе сгорел строящийся дом. Фото: Ксения Высотина

На улице Советской в селе Рыбалово Томского района ночью 28 августа в 02:55 загорелся строящийся одноэтажный дом, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара 100 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 04:25, причина пожара устанавливается. В тушении принимали участие три единицы техники и девять человек.