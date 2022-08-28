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Происшествия28 августа 2022 5:04

В Томском районе сгорел недостроенный дом

Пожарные тушили постройку более полутора часов
Екатерина Горникова
В Томском районе сгорел строящийся дом.

В Томском районе сгорел строящийся дом.

Фото: Ксения Высотина

На улице Советской в селе Рыбалово Томского района ночью 28 августа в 02:55 загорелся строящийся одноэтажный дом, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара 100 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 04:25, причина пожара устанавливается. В тушении принимали участие три единицы техники и девять человек.