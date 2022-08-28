В Томской области с начала 2022 года пропали 172 человека. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Томскому поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» в августе 2022 года исполнилось восемь лет, именно столько лет прошло с начала поисков 3-летней Вики Вылегжаниной, когда томичи сплотились и искали девочку на протяжении пяти дней, сообщает пресс-служба отряда.

Сейчас добровольцы есть 11 в населенных пунктах Томской области: Северск, Асино, Кожевниково, Бакчар, Рассвет, Самусь, Черная речка, Колпашево, в Стрежевом и Александровском. В планах у добровольцев отряда появиться во всех городах и селах Томской области.

В отряде по всему региону числится более 500 человек. Только с начала 2022 года добровольцам поступило 172 заявки на поиски пропавших жителей региона. В 2021 году таких заявок было 324, а с момента образования отряда — 1617, из них найдены были живыми 1210 человек, погибшими — 191.

В честь своего восьмилетия поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области проведет день открытых дверей. 29 августа 2022 года в 19:00 на встречу с добровольцами «ЛизаАлерт» приглашаются все желающие. Встреча пройдет по адресу ул. Косарева, 23 (Российский Красный Крест). Добровольцы расскажут о работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», о направлениях деятельности Для участия необходимо зарегистрироваться.