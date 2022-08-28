В Томске 28 августа синоптики прогнозируют прохладную погоду без осадков. Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье ожидается облачная погода, без существенных осадков, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В областном центре 28 августа синоптики прогнозируют Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +15…+17 градусов.

В Томской области днем 28 августа будет блачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие дожди, утром местами туманы. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +13…+18, местами до +23 градусов.