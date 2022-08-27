В Томской области зафиксировано 335 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в стране выявлено 47 093 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Олег Укладов

За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 335 человек, 56 из которых были госпитализированы. Выздоровело 76 пациентов, сообщил региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 137 179 человек, выздоровели 133 253 пациента, умерли 885 человек.

За последние сутки в стране выявлено 47 093 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 90 пациентов скончались, 32 642 выздоровели.